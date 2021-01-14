В ВОЗ допустили, что второй год пандемии коронавируса может стать сложнее, чем первый
Соответствующее заявление опубликовано в Twitter организации .
По его словам, сведения о заболеваемости за последние две недели говорят о том, что распространение инфекции снова достигло своего пика.
"Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже тяжелее, учитывая динамику распространения коронавируса", - отметил он.
Читайте также: Мутации коронавируса: ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайной ситуации
Наибольшее число заражений приходится на Северную и Южную Америку и европейский регион, добавил Райан.
По последним данным, в мире зарегистрировано 91,9 млн случаев COVID-19, умерли 1,97 млн человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb