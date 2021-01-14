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Espreso.tvОбществоВ ВОЗ допустили, что второй год пандемии коронавируса может стать сложнее, чем первый

В ВОЗ допустили, что второй год пандемии коронавируса может стать сложнее, чем первый


фото: reuters
По мнению директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее предыдущего

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter организации .

По его словам, сведения о заболеваемости за последние две недели говорят о том, что распространение инфекции снова достигло своего пика.

"Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже тяжелее, учитывая динамику распространения коронавируса", - отметил он.

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Наибольшее число заражений приходится на Северную и Южную Америку и европейский регион, добавил Райан.

По последним данным, в мире зарегистрировано 91,9 млн случаев COVID-19, умерли 1,97 млн человек.

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