В Украине обнаружили сальмонеллу в экспортируемых из Польши куриных крылышках

14 января, 2021, 19:09

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей обнаружила сальмонеллу в куриных крылышках, которые завезли в Украину из Польши

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве.

"Информируем об обнаружении Salmonella (presence/25g) в куриных крылышках, которые экспортировались из Польши (производитель: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) в Королевство Дания (трейдер/брокер: Nowaco A/S, Aalborg) и в Украину (получатель ООО "Агропобутсервис", ул. Михаила Грушевского, 77, с. Надичи, Жолковский р-н., Львовская обл., 80371)", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что из Республики Польша, на украинское предприятие "Агропобутсервис" была направлена замороженная куриная печень.

Как отметили в ведомстве, эти пищевые продукты должны быть изъяты из обращения.

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