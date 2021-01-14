В США предъявили обвинение олимпийскому чемпиону, который штурмовал Капитолий
14 января, 2021, 09:01
Олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру, который участвовал в беспорядках в Капитолии, предъявлены обвинения по трем статьям
Об этом сообщает The New York Times .
Келлера обвиняют в препятствовании правоохранительным органам, в умышленном проникновении или нахождении в помещение с ограниченным доступом без законных оснований, а также в нарушении общественного порядка на территории Капитолия в Вашингтоне.
В то же время, в обвинительных документах нет подробного описания того, что именно Келлер делал в Капитолии, за исключением того факта, что офицеры пытались выдворить его и других людей из здания.
38-летний Клит Келлер - двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победу Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, который защищал здание Капитолия.
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