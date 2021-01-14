В США предъявили обвинение олимпийскому чемпиону, который штурмовал Капитолий

14 января, 2021, 09:01

Олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру, который участвовал в беспорядках в Капитолии, предъявлены обвинения по трем статьям

Об этом сообщает The New York Times .

Келлера обвиняют в препятствовании правоохранительным органам, в умышленном проникновении или нахождении в помещение с ограниченным доступом без законных оснований, а также в нарушении общественного порядка на территории Капитолия в Вашингтоне.

В то же время, в обвинительных документах нет подробного описания того, что именно Келлер делал в Капитолии, за исключением того факта, что офицеры пытались выдворить его и других людей из здания.

38-летний Клит Келлер - двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира.

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