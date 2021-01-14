В сплоченности и командных действиях залог нашего успеха, - Валерий Бондарь в "Футбольном формате"

14 января, 2021, 11:58

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь рассказал, чего ожидает от 2021 года

Об этом он говорил в эксклюзивном интервью проекта "Футбольный Формат" на телеканале "Эспрессо"

"Ожидания большие. Лично мне хотелось бы продолжить играть в основном составе "Шахтера", доказывать, что я этого достоин. Хочется выиграть Лигу Европы, УПЛ и все возможные турниры с "Шахтером". Поехать на Евро-2021 и показать там очень хороший результат ", - сказал Валерий Бондарь.

Бондарь считает, что сила команды в сплоченности и командных действиях под руководством Луиша Каштру.

"Он хороший мотиватор. Находит слова в очень важный момент, когда их нужно сказать. Знает, что нужно сделать в любой момент тренировки или теории. Конечно, он очень доверяет всем нам.

В сплоченности и командных действиях залог нашего и его успеха ", - рассказал Валерий Бондарь в программе "Футбольный Формат".