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Espreso.tvОбществоВ РФ Навального объявили в розыск

В РФ Навального объявили в розыск


фото: Радіо Свобода
Федеральная служба исполнения наказаний России объявила в розыск оппозиционного политика Алексея Навального

Об этом сообщает российское РБК со ссылкой на адвоката Навального Вадима Кобзева.

Издание Mash заявляло, что в распоряжении редакции постановление ведомства. В документе говорится, что оппозиционер уклонялся от контроля как условно-осужденный.

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"Да, это действительно так", - сказал адвокат, комментируя информацию СМИ об объявлении в розыск.

Он предположил, что это "никоим образом не повлияет" на решение Навального вернуться в Россию.

 

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