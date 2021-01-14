В РФ Навального объявили в розыск
14 января, 2021, 09:54
Федеральная служба исполнения наказаний России объявила в розыск оппозиционного политика Алексея Навального
Об этом сообщает российское РБК со ссылкой на адвоката Навального Вадима Кобзева.
Издание Mash заявляло, что в распоряжении редакции постановление ведомства. В документе говорится, что оппозиционер уклонялся от контроля как условно-осужденный.
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"Да, это действительно так", - сказал адвокат, комментируя информацию СМИ об объявлении в розыск.
Он предположил, что это "никоим образом не повлияет" на решение Навального вернуться в Россию.
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