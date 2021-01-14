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В Польше после прививки от коронавируса будут выдавать "паспорта вакцинации"


фото: reuters
Вакцинированные от коронавируса люди будут получать "паспорта вакцинации" после получения второй дозы

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Польши Анна Голавская, передает Euractiv .

Подтверждение поступит в виде QR-кода, который можно загрузить из личного кабинета на сайте правительства или учетной записи системы здравоохранения. Также будет возможно распечатать документ в пункте вакцинации.

"Код будет так называемым паспортом вакцинированного лица, подтверждающий, что человек был привит и может использовать права, на которые имеют право вакцинированные люди", - сказала Голавская.

Вакцинированные люди смогут пользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования и им также не придется проходить карантин после контакта с человеком, инфицированным COVID-19.

По состоянию на конец прошлой недели Польша получила 697 320 доз вакцины Pfizer / Biontech, вакцинировано 200 022 человека. На этой неделе Варшава ожидает получить первые дозы американской вакцины Moderna.

Общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 92 млн человек.

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