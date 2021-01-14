В Норвегии после вакцинации от коронавируса умерли 13 человек
14 января, 2021, 17:45
В Норвегии умерли 13 человек, получивших дозу вакцины против COVID-19
Об этом сообщает NRK.
Все смертельные случаи произошли в домах престарелых. Отмечается, что смерть могла произойти из-за побочных эффектов вакцины, которые усилили уже имеющиеся у них болезни или наложились на текущие заболевания и привели к смерти.
В Норвежском агентстве лекарственных средств добавили, что эти пациенты уже были стары и слабы, а потому вероятность их смерти была повышена.
Теперь в Норвегии пересмотрят целесообразность вакцинации самых старых пациентов. Ожидается, что возможность вакцинации людей будет оцениваться врачами индивидуально. Прививают препаратом Pfizer.
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