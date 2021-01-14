В Киеве руководитель отделения банка присвоила $60 тыс. клиента
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
В Оболонское управление полиции обратился местный житель с заявлением о том, что с его банковского депозита пропали деньги. Правоохранители зарегистрировали сообщение потерпевшего и опросили сотрудников банковского отделения, где хранились деньги.
Установили, что киевлянин работает за границей, а в 2010 году в банке открыл депозитный счет, который регулярно пополнял. За годы сотрудничества с финансовым учреждением человек стал vip-клиентом, а затем между ним и руководительницей отделения сложились доверительные отношения. Женщина, по просьбе мужчины, даже выполняла некоторые банковские операции.
В дальнейшем руководитель настолько вошла в доверие клиента и кассиров банка, что начала подделывать заявления от имени мужчины на выдачу наличности в кассе. В результате в течение 10 лет банковская сотрудница провела 36 незаконных операций с депозитом мужчины и сняла с его счета более $60 тыс.
Ранее 33-летняя злоумышленница уволилась с работы и теперь скрывается от органов следствия. Под процессуальным руководством местной прокуратуры № 5 следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления и объявили ее в международный розыск.
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