В Киеве руководитель отделения банка присвоила $60 тыс. клиента

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"В течение десяти лет женщина по поддельным документам переводила в наличные деньги, в результате чего присвоила более $60 тыс. клиента. За содеянное ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В Оболонское управление полиции обратился местный житель с заявлением о том, что с его банковского депозита пропали деньги. Правоохранители зарегистрировали сообщение потерпевшего и опросили сотрудников банковского отделения, где хранились деньги.

Установили, что киевлянин работает за границей, а в 2010 году в банке открыл депозитный счет, который регулярно пополнял. За годы сотрудничества с финансовым учреждением человек стал vip-клиентом, а затем между ним и руководительницей отделения сложились доверительные отношения. Женщина, по просьбе мужчины, даже выполняла некоторые банковские операции.

В дальнейшем руководитель настолько вошла в доверие клиента и кассиров банка, что начала подделывать заявления от имени мужчины на выдачу наличности в кассе. В результате в течение 10 лет банковская сотрудница провела 36 незаконных операций с депозитом мужчины и сняла с его счета более $60 тыс.

Ранее 33-летняя злоумышленница уволилась с работы и теперь скрывается от органов следствия. Под процессуальным руководством местной прокуратуры № 5 следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления и объявили ее в международный розыск.

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