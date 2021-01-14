В Киеве на Шулявском путепроводе легковушка влетела в отбойник, есть пострадавшие

14 января, 2021, 07:19

В ночь на 14 января в Киеве на Шулявском путепроводе произошло ДТП с участием легкового автомобиля "Лада Калина"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По словам свидетелей происшествия, автомобиль двигался от проспекта Гетьмана в направлении улицы Довженко. По неизвестным причинам водитель резко затормозил и машину понесло по диагонали через три ряда в отбойник.

В результате столкновения с отбойником пострадали водитель и его пассажир. Они, вероятно, не воспользовались ремнями безопасности, из-за чего получили травмы.

В частности пассажир получил рассечение мягких тканей головы, закрытую черепно-мозговую трам и сотрясение головного мозга - мужчина головой пробил лобовое стекло. Оба пострадавших госпитализированы в больницу.