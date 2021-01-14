В Карпатах полиция проверит горнолыжные курорты на соблюдение карантина, - Ляшко

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

"Как сообщили коллеги из Ивано-Франковской области, уже завтра состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах области с привлечением Национальной полиции. Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические мероприятия и они соблюдают их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила?" - говорится в сообщении.

Ляшко отметил, что нарушения должны иметь последствия.

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