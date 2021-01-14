 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Карпатах полиция проверит горнолыжные курорты на соблюдение карантина, - Ляшко

В Карпатах полиция проверит горнолыжные курорты на соблюдение карантина, - Ляшко

15 января состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

"Как сообщили коллеги из Ивано-Франковской области, уже завтра состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах области с привлечением Национальной полиции. Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические мероприятия и они соблюдают их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила?" - говорится в сообщении.

Ляшко отметил, что нарушения должны иметь последствия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать