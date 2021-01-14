В Германии спрогнозировали, когда пандемию коронавируса удастся взять под контроль

14 января, 2021, 16:44

Германия надеется взять пандемии коронавируса под контроль до конца 2021, однако ситуация может ухудшиться из-за распространения новых, более заразных мутаций

Об этом заявил президент Института имени Роберта Коха Лотар Вилер, передает Reuters.

На сегодня в Германии зарегистрировано 16 случаев заражения британским штаммом коронавируса, и четыре - штаммом, выявленным в ЮАР. По словам Вилера, до сих пор все случаи заражения были привозными.

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"В конце года мы возьмем пандемию под контроль", - сказал он, добавив, что тогда будет доступно достаточно препаратов для вакцинации всего населения.

За прошедшие сутки в Германии зафиксировали рекордный прирост летальных случаев, связанных с коронавирусом, - умерли 1 244 человека. Всего с начала пандемии в Германии умерл 43 881 человек. Общее количество инфицированных увеличилось на 25 164 и приближается к 2 млн.

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