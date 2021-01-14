В Германии "Зеленые" раскритиковали создание фонда для достройки "Северного потока-2"

14 января, 2021, 10:19

Немецкая партия "Зеленые" раскритиковала решение властей федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания создать фонд содействия достройке газопровода "Северный поток-2"

Позицию политсилы выразила ее лидер Анналена Бербок в комментарии изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung .

"Тот факт, что фонд под видом охраны климата финансируется на российские деньги и используется исключительно для достройки трубопровода, просто возмущает. С точки зрения не только климатической, но и прежде всего геостратегической политики", - заявила Бербок.

По ее словам, создание такого фонда подтверждает, что этот газопровод - отнюдь не сугубо деловой проект.

Бербок также подчеркнула, что Кремлю "Северный поток-2" нужен, чтобы оставить без транзита газа Украину и Польшу.

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Накануне в Берлине перед штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии, членом которой является премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании и активная защитница проекта Мануэла Шлезвиг, состоялась акция протеста движения Fridays for Future и "Немецкой экологической помощи".

Как сообщалось, парламент земли ФРГ Мекленбург - Передняя Померания, где "Северный поток-2" выходит на сушу, одобрил создание "Фонда охраны климата и окружающей среды", который будет заниматься закупкой оборудования и стройматериалов, чтобы вывести из-под возможных санкций США других подрядчиков проекту .

В правительстве Германии заявили, что не имеют отношения к этой инициативе.

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