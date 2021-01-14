В Эстонии ресторанам и кафе с 18 января позволят принимать посетителей

14 января, 2021, 20:26

В Эстонии с 18 января смягчают карантин. Ресторанам и кафе разрешат работать в режиме приема клиентов

Об этом сообщает Delfi .

С 18 января будут смягчены ограничения на возможность проводить время в залах предприятий общественного питания. Помещения ресторанов, кафе и других заведений общественного питания могут быть открыты для обслуживания клиентов на месте с 6:00 до 19:00.

Помещения должны быть заполнены не более чем на 25%, клиенты должны быть рассредоточены по помещению, при передвижении нужно учитывать правило 2+2, что не распространяется на членов одной семьи. Временных ограничений для продажи еды на вынос нет.

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