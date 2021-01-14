В Днепре оправдали экс-начальников милиции по делу об организации "титушок" во время Майдана

14 января, 2021, 12:09

В Днепре оправдали бывших милицейских руководителей города и области от обвинений в организации "титушок" во время Революции Достоинства

Об этом сообщает Судебный репортер .

На скамье подсудимых оказались заместитель начальника Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области Сергей Хуторний и заместитель начальника ГУМВД Украины в области Сергей Третьяков.

26 января 2014 произошел конфликт между участниками мирного шествия в поддержку Революции Достоинства и "титушками", которые, вооруженные палками и газовыми баллончиками, забаррикадировались во дворе и помещениях облгосадминистрации.

По версии обвинения, "титушок" на территории ОГА разместило именно руководство полиции.

В результате провокаций и столкновений телесные повреждения получили 28 граждан.

Очевидцы рассказывали, что "титушки" были во дворе, за забором и милиция не давала протестующим к ним подойти. На территорию "титушок" проводили с автобусов в сопровождении милиции. Сотрудники милиции, по словам свидетелей, реагировали на действия "титушок" безразлично и людей не защищали.

По мнению суда, эти свидетели не подтвердили, что именно начальники милиции Хуторный и Третьяков руководили "титушками" и направляли их действия.