В Днепре оправдали экс-начальников милиции по делу об организации "титушок" во время Майдана
Об этом сообщает Судебный репортер .
На скамье подсудимых оказались заместитель начальника Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области Сергей Хуторний и заместитель начальника ГУМВД Украины в области Сергей Третьяков.
26 января 2014 произошел конфликт между участниками мирного шествия в поддержку Революции Достоинства и "титушками", которые, вооруженные палками и газовыми баллончиками, забаррикадировались во дворе и помещениях облгосадминистрации.
По версии обвинения, "титушок" на территории ОГА разместило именно руководство полиции.
В результате провокаций и столкновений телесные повреждения получили 28 граждан.
Очевидцы рассказывали, что "титушки" были во дворе, за забором и милиция не давала протестующим к ним подойти. На территорию "титушок" проводили с автобусов в сопровождении милиции. Сотрудники милиции, по словам свидетелей, реагировали на действия "титушок" безразлично и людей не защищали.
По мнению суда, эти свидетели не подтвердили, что именно начальники милиции Хуторный и Третьяков руководили "титушками" и направляли их действия.
Среди показаний свидетелей отличались двое мужчин, которые и были "титушками". Один из них узнал обвиняемого как человека в каракулевой шапке, который давал указания гражданским. Но в судебном заседании не мог точно сказать, что это был подсудимый.
Второй также узнал работника милиции, который утром приказывал баррикадировать здание ОГА. Но в судебном заседании выяснилось, что обвиняемый появился возле ОГА не ранее 13 часов, - такой вывод суд сделал из данных о местонахождении мобильного телефона.
В материалах дела есть приговор суда от 2014 года, которым утверждено соглашение между прокурором и двумя мужчинами (свидетелями). Их признали виновными в групповом нарушении общественного порядка возле Днепропетровской ОГА.
На время проведения 17.06.2014 года свидетелями опознания Третьякова, они сами находились под следствием и влиянием работников милиции и прокуратуры.
Все другие доказательства никак не убедили суд и вынес оправдательный приговор.
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