В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки: толпа забросала камнями кортеж короля Бельгии

14 января, 2021, 15:12

В столице Бельгии вспыхнули массовые беспорядки, участники которых забрасывали камнями автомобиль короля Бельгии Филиппа I

Об этом сообщает Express .

Отмечается, что толпа бросал камни в автомобиль короля, когда он проезжал мимо. По данным королевского дворца, король находился внутри машины, однако не пострадал.

Около 300 человек собрались в центре Брюсселя в среду из-за смерти 23-летнего Ибрагима Б. после задержания полицией.

Акция изначально была мирной, однако впоследствии ее участники вступили в столкновения с полицией, бросали в них различные предметы и устраивали пожары на улицах.

Правоохранители задержали по меньшей мере 112 человек, в том числе 30 несовершеннолетних. В результате инцидента пострадали шесть человек. Также были повреждены автомобили полиции.

Вечером 9 января полиция задержала 23-летнего Ибрагима Б. по подозрению в нарушении ограничительных мер по коронавирусу. По данным прокуратуры Брюсселя, мужчину отвезли в участок для допроса и проверки документов.

Там он потерял сознание и через некоторое время скончался. Сейчас идет расследование непреднамеренного убийства.

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