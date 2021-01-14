В Британии разрешили предоставлять услуги спутникового интернета от Маска

Об этом сообщает Business Insider.

Один роутер и терминал, подключенный к спутникам Starlink будет стоить около $600. Ежемесячная подписка составит около $120.

По словам одного из пользователей, который уже испытывал бета-версию Интернета Starlink, его скорость на католическое Рождество достигало 85 мегабит в секунду. Бета версия интернета Starlink уже доступна в некоторых регионах США с конца 2020 года.