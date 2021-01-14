В Британии разрешили предоставлять услуги спутникового интернета от Маска
14 января, 2021, 16:58
Великобритания дала разрешение на спутниковый Интернет Starlink от Илона Маска
Об этом сообщает Business Insider.
Один роутер и терминал, подключенный к спутникам Starlink будет стоить около $600. Ежемесячная подписка составит около $120.
По словам одного из пользователей, который уже испытывал бета-версию Интернета Starlink, его скорость на католическое Рождество достигало 85 мегабит в секунду. Бета версия интернета Starlink уже доступна в некоторых регионах США с конца 2020 года.
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