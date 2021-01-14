Устанавливают приложения с запрещенными каналами: Нацсовет по вопросам ТВ призвал не закупать технику в РФ

14 января, 2021, 14:34

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания требует от производителей и поставщиков современных устройств отказаться от поставок техники из России

Об этом заявил на заседании первый заместитель главы Нацсовета Валентин Коваль, передает Укринформ.

"Правительство страны-агрессора утвердил 31 декабря 2020 годы перечень программ, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров. Что это значит? На телеприемники с функцией Смарт ТВ или которые имеют операционные системы, будут установлены приложения для просмотра ряда телеканалов и сервисов, которые запрещены для распространения на территории Украины ", - сказал Коваль.

Он уточнил, что это запрещено в соответствии с указом президента Украины о введении решения СНБО Украины о применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономическиеи другиеограничительные меры, санкций.

Нацсовет обращает внимание, что на смартфоны и другие устройства, произведенные в РФ или произведенные для реализации и использования на территории России, будут установлены приложения от компаний, подпадающих под санкции.

"Мы также обращаемся к сетям розничной торговли и частных предпринимателей с просьбой прекратить практику установки приложений, которые позволяют просматривать запрещены программы или использовать запрещенные сервисы", - сказал первый заместитель главы Национального совета.

По словам Коваля, Нацсовет обратился к правительству и СНБО с просьбой приложить усилия, чтобы предотвратить поставки такой техники в Украине, иначе это, усилит информационное воздействие государства-агрессора.