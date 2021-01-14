Украинский тяжеловес впервые завоевал медаль самой престижной серии турниров

14 января, 2021, 12:15

Украинский дзюдоист Яков Хаммо впервые в карьере получил медаль турнира серии Masters в Катаре

Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины.

На турнире "Мировой серии дзюдо" Masters-2021 в Дохе в категории свыше 100 кг Яков Хаммо выиграл бронзу.

В стартовом раунде украинец иппоном победил словенца Вито Драгича, потом не оставил шансов титулованному японцу, олимпийскому призеру Хисайоши Харасави, выполнив уже на 2-й минуте поединка бросок на оценку иппон.

В четвертьфинале Хаммо разобрался с бразильцем Дэвидом Моура, и только в полуфинале уступил двукратному олимпийскому чемпиону из Франции Тедди Ринеру.

В схватке за бронзовую награду Хаммо противостоял таджику Тимуру Рахимову. Уже на 2-й минуте поединка наш дзюдоист заработал оценку ваза-ари и удержал преимущество.

Яков Хаммо впервые выиграл медаль на турнирах Masters и стал лишь вторым украинцем, который достиг такого успеха после Георгия Зантарая, который в 2015 году получил на соревнованиях серии в Марокко золото.

Напомним, 28 декабря Международная федерация дзюдо признала украинку Дарью Билодид лучшей дзюдоисткой 2020 года.

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