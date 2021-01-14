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Espreso.tvСпортУкраинский нокаутер поборется за победу в номинации "Открытие года" по версии WBC

Украинский нокаутер поборется за победу в номинации "Открытие года" по версии WBC


фото: BoxingScene
Украинец Сергей Богачук претендует на победу в номинации "Открытие года" по версии Всемирного боксерского совета

Об этом сообщает официальный сайт WBC.

Конкурентами Сергея Богачука является британец Джо Джойс, мексиканцы Исаак Крус и Эдвин Паломарес, таиландец Паня Прадабсри и американец Эдгар Берланга.

25-летний Сергей Богачук выступает во втором полусреднем весе (до 66,7 кг). В целом он провел на профессиональном ринге 18 боев и во всех победил досрочно. 25 сентября 2020 года украинец нокаутировал мексиканца Алехандро Давила.

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