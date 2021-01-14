Украинец Михайлюк стал героем матча чемпионата НБА
14 января, 2021, 10:01
Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк провел самый результативный матч в сезоне и набрал в игре с "Милуоки" 18 очков
Об этом сообщает "Детройт" в twitter.
Украинец начал игру регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации со скамейки запасных, и провел на паркете 18 мин. За это время Михайлюк набрал 18 очков, сделал 1 подбор и совершил 1 фол.
Он стал вторым по результативности в "Пистонс" после Джерома Гранта, который набрал 22 пункта.
Лучшая в сезоне игра украинца не спасла "Детройт" от поражения 101: 110.
Nothing but cash !! @ Sviat_10 pic.twitter.com/F24SGuUWF7- Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 14, 2021
- Напомним, 30 декабря украинец Алексей Лень сыграл первый матч за "Торонто" в Национальной баскетбольной ассоциации.
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