Украинец Михайлюк стал героем матча чемпионата НБА

14 января, 2021, 10:01

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк провел самый результативный матч в сезоне и набрал в игре с "Милуоки" 18 очков

Об этом сообщает "Детройт" в twitter.

Украинец начал игру регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации со скамейки запасных, и провел на паркете 18 мин. За это время Михайлюк набрал 18 очков, сделал 1 подбор и совершил 1 фол.

Он стал вторым по результативности в "Пистонс" после Джерома Гранта, который набрал 22 пункта.

Лучшая в сезоне игра украинца не спасла "Детройт" от поражения 101: 110.

Напомним, 30 декабря украинец Алексей Лень сыграл первый матч за "Торонто" в Национальной баскетбольной ассоциации.

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