Украина усилит сигнал вещания ТВ и радио на Донбассе, - Нацсовет

14 января, 2021, 16:15

14 января Нацсовет удовлетворил просьбу Национальной общественной телерадиокомпании Украины относительно увеличения мощностей передатчиков на четырех частотах в городе Гирник Донецкой области

Об этом сообщает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Согласно принятому решению, Нацсовет усилит сигнал вещания на таких частотах: 90,7 МГц - "Украинское радио", 95,3 МГц - "Радио Проминь", 95,7 МГц - "Голос Донбасса", 102,6 МГц - "Радио Культура ".

В то же время, телеканалу "Первый западный" продлили лицензию на вещание в селе Бахмутовка Новоайдарского района Луганской области.

Напомним, в 2020 году Украина запустила телеканал "Дом", который вещает на оккупированные территории. Телеканал транслирует программы на русском и украинском языке.

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