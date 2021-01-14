Украина, Молдова и Грузия имеют общее видение "Восточного партнерства", - Кулеба

14 января, 2021, 15:19

У Украины, Молдовы и Грузии есть общее видение того, как сделать сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" выгодным для себя и для ЕС

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после видеоконференции со своими грузинским и молдавским коллегами.

"Сегодня был прекрасный разговор с Давидом Залкиани и Аурелиу Чоко. В ожидании саммита "Восточного партнерства" в этом году наше ассоциированное трио разделяет общее видение того, как сделать "Восточное партнерство" более эффективным и для ЕС, и для его трех амбициозных восточных партнеров", - сообщил он в своем Twitter.

Как уже сообщалось, в своей программе председательства в Совете ЕС Португалия заявила о намерении провести саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе уже в феврале.

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