Трампу могут запретить снова баллотироваться в президенты в случае импичмента

14 января, 2021, 11:23

Если Сенат США утвердит импичмент президенту Дональду Трампу, то будет поставлен вопрос о запрете ему снова баллотироваться на пост главы государства

Об этом заявил лидер демократов в верхней палате Конгресса США Чак Шумер, сообщает CNN .

По его словам, судебный процесс в Сенате может начаться немедленно в случае одобрения лидера большинства Митча Макконнелла.

"В Сенате США будет суд по импичменту, будет голосование по осуждению президента за серьезные преступления и проступки и, если президент будет осужден, состоится голосование о запрете ему баллотироваться снова", - добавил Шумер.

CNN отмечает, что если Сенат одобрит такой запрет, то Трамп также лишится ежегодной пенсии в размере 200 000 долларов.

Ранее 232 законодателя Палаты представителей США проголосовали за то, чтобы принять резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа.

Теперь резолюцию должны поддержать не менее 67 сенаторов из общего числа в 100 человек.

Напомним, вчера Палата представителей проголосовала за отстранение действующего президента Дональда Трампа от власти. Его признали виновным в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками в Капитолии 6 января. Далее вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США.

При этом Макконнелл уже заявил, что Сенат не будет проводить экстренное заседание по рассмотрению импичмента Трампу. До 19 января Сенат находится в отпуске.

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