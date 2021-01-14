Трампа навсегда заблокировали в Snapchat
Об этом сообщает CNN .
"На прошлой неделе мы сообщали, что приостановили работу аккаунта, но сейчас мы считаем, что постоянная блокировка является лучшим решением для нашего сообщества", - заявил представитель Snapchat.
В соцсети отметили, что боятся того, что разблокированный аккаунт может стать причиной распространения непроверенной информации и насилия.
Как известно, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за якобы "подстрекательство к насилию".
Этот шаг резко осудили, в частности, в Еврокомиссии, сравнив с терактами 11 сентября.
Доступ к аккаунту Трампа закрыли также Facebook, Instagram, и Twitch. YouTube также временно заморозил аккаунт действующего президента США.
В то же время, президент анонсировал, что создаст собственную платформу.
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