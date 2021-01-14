Трампа навсегда заблокировали в Snapchat

14 января, 2021, 16:34

Социальная сеть Snapchat сообщила, что приняла решение навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN .

"На прошлой неделе мы сообщали, что приостановили работу аккаунта, но сейчас мы считаем, что постоянная блокировка является лучшим решением для нашего сообщества", - заявил представитель Snapchat.

В соцсети отметили, что боятся того, что разблокированный аккаунт может стать причиной распространения непроверенной информации и насилия.

Как известно, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за якобы "подстрекательство к насилию".

Этот шаг резко осудили, в частности, в Еврокомиссии, сравнив с терактами 11 сентября.

Доступ к аккаунту Трампа закрыли также Facebook, Instagram, и Twitch. YouTube также временно заморозил аккаунт действующего президента США.

В то же время, президент анонсировал, что создаст собственную платформу.

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