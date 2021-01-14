Телеведущая "1+1" Лидия Таран заболела коронавирусом
Об этом Таран написала в Facebook.
"К сожалению, я заболела COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляциӥ дома. После короткого праздничного отпуска в Турции, я сделала ПЦР-тест и получила позитивний результат. К сожалению, несмотря на соблюдение строгих карантинных требований в той стране и во время самого путешествия - это все равно со мной случилось. У турок в эти праздничные дни был локдаун во всех городах - и он проходит жестче, чем у нас", - написала Таран.
Таран сказала, что чувствует себя хорошо, имеет температуру 37,5 и особых симптомов не ощущает.
"С врачом на связи, принимаю медикаменты и витамины. Прошу всех придерживаться карантинных требований и рекомендаций Минздрава и ВОЗ", - добавила ведущая.
В ближайших эфирах ТСН на 1 + 1 мы не встретимся ... К сожалению, я заболела COVID-19. Сейчас нахожусь на ...Опубликовано Лидией Таран четверга, 14 январь 2021
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