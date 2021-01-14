Телеведущая "1+1" Лидия Таран заболела коронавирусом

14 января, 2021, 20:22

Телевизионная ведущая канала "1+1" Лидия Таран заявила, что заболела коронавирусом

Об этом Таран написала в Facebook.

"К сожалению, я заболела COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляциӥ дома. После короткого праздничного отпуска в Турции, я сделала ПЦР-тест и получила позитивний результат. К сожалению, несмотря на соблюдение строгих карантинных требований в той стране и во время самого путешествия - это все равно со мной случилось. У турок в эти праздничные дни был локдаун во всех городах - и он проходит жестче, чем у нас", - написала Таран.

Таран сказала, что чувствует себя хорошо, имеет температуру 37,5 и особых симптомов не ощущает.

"С врачом на связи, принимаю медикаменты и витамины. Прошу всех придерживаться карантинных требований и рекомендаций Минздрава и ВОЗ", - добавила ведущая.

В ближайших эфирах ТСН на 1 + 1 мы не встретимся ... К сожалению, я заболела COVID-19. Сейчас нахожусь на ... Опубликовано Лидией Таран четверга, 14 январь 2021