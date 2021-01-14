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Espreso.tvОбществоTelegram обозначил канал Трампа как мошеннический

Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический

Мессенджер Telegram обозначил канал Donald J. Trump как мошеннический

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Многие пользователи пожаловались на этот аккаунт за мошенничество", - говорится в описании канала.

Также рядом с именем учетной записи появился красный значок "мошенничество".

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