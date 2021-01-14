Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический

14 января, 2021, 09:09

Мессенджер Telegram обозначил канал Donald J. Trump как мошеннический

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Многие пользователи пожаловались на этот аккаунт за мошенничество", - говорится в описании канала.

Также рядом с именем учетной записи появился красный значок "мошенничество".

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