Степанов заявил, что ни одна из вакцин от коронавируса не прошла третью фазу испытаний
14 января, 2021, 22:55
Еще ни одна из вакцин от коронавируса не прошла полностью третью фазу испытаний, которая предусматривает массовое исследование действия препарата
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина .
"Ни одна вакцина не завершила третью фазу клинических испытаний. Ближайший срок завершения для одной из вакцин - это конец 2021 года. Сейчас вакцины применяются в экстренном порядке. И это понятно", - сказал Степанов.
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