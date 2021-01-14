Степанов заявил, что ни одна из вакцин от коронавируса не прошла третью фазу испытаний

14 января, 2021, 22:55

Еще ни одна из вакцин от коронавируса не прошла полностью третью фазу испытаний, которая предусматривает массовое исследование действия препарата

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина .

"Ни одна вакцина не завершила третью фазу клинических испытаний. Ближайший срок завершения для одной из вакцин - это конец 2021 года. Сейчас вакцины применяются в экстренном порядке. И это понятно", - сказал Степанов.

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