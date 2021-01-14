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Espreso.tvОбществоСтепанов заявил, что ни одна из вакцин от коронавируса не прошла третью фазу испытаний

Степанов заявил, что ни одна из вакцин от коронавируса не прошла третью фазу испытаний

Еще ни одна из вакцин от коронавируса не прошла полностью третью фазу испытаний, которая предусматривает массовое исследование действия препарата

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина .

"Ни одна вакцина не завершила третью фазу клинических испытаний. Ближайший срок завершения для одной из вакцин - это конец 2021 года. Сейчас вакцины применяются в экстренном порядке. И это понятно", - сказал Степанов.

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