США изменили правила въезда для украинцев

14 января, 2021, 19:39

С 26 января в США начнут действовать новые карантинные ограничения для иностранцев, в частности украинцев

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США, сообщает Европейская правда .

В Соединенных Штатах Америки с 26 января начинают действовать новые правила карантина для иностранных граждан, путешествующих в страну.

Правила предусматривают обязательный отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение трех дней до запланированного путешествия.

Иностранец должен предоставить в бумажной или электронной форме подтверждение проведения лабораторных исследований или выздоровления от коронавируса.

Как отмечается, рекомендуется сдавать повторно тест на COVID-19 в США на 3-5 день после прилета и оставаться дома в течение 7 дней.

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