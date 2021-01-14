Спасатели показали видео метели на горе Поп Иван

14 января, 2021, 17:11

Спасатели предупредили об осложнении погодных условий на горе Поп Иван Черногорский: видимость была ограничена до 30 метров

Видео разместило управление ГСЧС в Ивано-Франковской области в Facebook .

Спасатели обнародовали видео, где продемонстрировали туристам непогоду на горе Поп Иван и призвали воздержаться от походов в горы.

"За сутки здесь выпало много снега, по пояс, ограниченная видимость и 3 степень лавинной опасности", - отметил начальник поисково-спасательного отделения Василий Фицак.

Как отмечает поисково-спасательный пост, по состоянию на 08:00 14 января видимость на горе Поп Иван Черногорский была ограничена до 30 м.

"Метель, идет снег. Ветер южный, юго-западный 7-8 м/с. Температура воздуха -13°С", - отметили спасатели.

По состоянию на 08:00 14.01.2021 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Метель, падает снег. Ветер ... Опубликовано Черногорский горный поисково-спасательный пост Среда, 13 января 2021 г.

Поп Иван (также Поп Иван Черногорский, или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат - 2 028 м.

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