Шевченко назвал сотрудничество с МВФ ключевым условием сохранения макростабильности Украины

14 января, 2021, 14:27

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко назвал сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) ключевым условием для сохранения макростабильности Украины

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Ключевым условием для сохранения макростабильности в Украине остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Сегодня переговоры с нашими партнерами продолжаются. Реализация программы stand-by позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики", - цитирует пресс-служба слова Шевченко.

Глава НБУ отметил, что Украина вошла в коронакризис в гораздо лучшем состоянии, чем это было во время мирового финансового кризиса 2008 года. Рост ВВП, по его словам, был стабильным, инфляция и дефицит текущего счета были умеренными, НБУ имел достаточные резервы, а банковский сектор и государственные финансы были здоровыми.