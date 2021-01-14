Санкции против Дубинского не создали напряжение между США и Украиной, - Кулеба

14 января, 2021, 13:30

Санкции Минфина США против нескольких украинских граждан не привели к напряженности в отношениях государств

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает ЕП .

"Нет, мы его не ощущаем. Потому что нет никаких оснований утверждать, что Украина как государство вмешивалась во внутренние дела США. Этого не было, нет и никогда не будет. А действия отдельных лиц должны рассматриваться как действия отдельных физических лиц", - сказал Кулеба.

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Министр отметил, что США отмечают, что имеют основания подозревать указанных лиц в действиях в интересах РФ.

"Это очень важно отметить, чтобы в информационном пространстве и в общественном мнении США не формировалось мнение, что это украинцы от имени украинского государства что-то делали", - добавил Кулеба.

Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".