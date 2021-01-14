Санду попросит ЕС об экспертизе Днестра для строительства Украиной электростанций

14 января, 2021, 08:53

Президент Молдовы Майя Санду намерена во время визита в Брюссель обратиться к Евросоюзу с просьбой осуществить полную экспертизу ситуации на Днестре для строительства электростанций Украиной

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы детально обсудили этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским. Есть полное понимание необходимости соблюдения экологических норм, чтобы не подвергать риску около семи миллионов граждан Молдовы и Украины, проживающих в бассейне реки Днестр", - сообщила президент Молдовы.

Санду заявила, что решение будет принято только с учетом результатов экспертизы ЕС.

"Через несколько дней я буду в Брюсселе. Я буду просить, чтобы эта экспертиза была осуществлена как можно тщательнее", - сказала президент.

Украина в течение нескольких последних лет заявляет о намерении построить на реке Днестр в районе города Новоднестровск шесть современных электростанций.