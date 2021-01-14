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Espreso.tvОбществоРоссийские тюремщики пообещали задержать Навального после возвращения в РФ

Российские тюремщики пообещали задержать Навального после возвращения в РФ

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявило, что обязано задержать оппозиционера Алексея Навального по возвращении в Россию, поскольку он находится в розыске

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на заявление пресс-бюро московского управления ФСИН.

В ФСИН заявили, что Навального 29 декабря 2020 года объявили в розыск с "предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения"

Российские тюремщики, ссылаясь на "факты злостных нарушений" со стороны Навального, заявили, что "обязаны предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального по решению суда о замене условного срока на реальный".

Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить условный срок Алексею Навальному на реальный по делу Ив Роше, по которому оппозиционера приговорили к 3,5 года условно.

  • Алексей Навальный вернется в Россию 17 января после прохождения реабилитации в Германии.

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