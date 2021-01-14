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Россияне на международных соревнованиях заменят запрещенный гимн на песню времен Второй мировой войны


фото: Getty Images
Российские спортсмены планируют из-за запрета на международных соревнованиях национального гимна использовать песню времен Второй мировой войны "Катюша"

Об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии атлетов Олимпийского комитета России (ОКР).

По словам олимпийской чемпионки по фехтованию на саблях Софьи Великой, "Катюша" может заменить на чемпионатах мира и Олимпиадах гимн России, запрещенный к использованию из-за отстранения российской сборной от международных соревнований на два года.

"Что касается музыкального сопровождения, путем большинства голосов мы остановились на "Катюше". Ее любят дети. Мы предложили ее исполкому ОКР на рассмотрение. Были и современные варианты, но, повторюсь, решили остановиться на "Катюше", - сказала Великая, возглавляющая комиссию атлетов.

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