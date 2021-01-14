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Россия в феврале подаст заявку на одобрение вакцины "Спутник V" в ЕС


фото: reuters
Россия подаст заявку на одобрение своей вакцины против коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе в феврале

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, сообщает Reuters.

Он сообщил, что скоро будут опубликованы результаты оценки вакцины, которые "продемонстрируют ее высокую эффективность", и добавил, что вакцина будет производиться в семи странах.

Дмитриев отметил, что в январе 9 стран должны принять вакцину для использования.

По его словам, вакцина уже одобрена в Аргентине, Беларуси, Сербии и других странах.

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