В Раде предлагают запретить "акустическое насилие" в транспорте

14 января, 2021, 12:36

Комитет разрабатывает закон о запрете "акустического насилия" в транспорте, запрещающий трансляцию музыки и звука в фильмах в салонах рейсовых автобусов

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Согласно сообщению, проект закона "О внесении изменений в статью 40 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" (относительно запрета акустического насилия) №3006 находится на рассмотрении Комитета европейской интеграции Украины в Европейский Союз.

Отмечается, что цель законопроекта - защита прав человека, повышение качества и безопасности транспортного обслуживания путем запрета акустического насилия на транспорте.

В частности, проектом закона предлагается установить запрет на трансляцию в салонах рейсовых автобусов музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке. При этом предполагается, что пассажиры смогут пользоваться индивидуальными наушниками. В такси или во время нерегулярных перевозок трансляция звука допускаться с согласия всех пассажиров.

В сообщении отмечается, что внесение законопроекта вызвано необходимостью защитить пассажиров общественного транспорта от акустического насилия - трансляции навязчивых звуков против воли слушателя, поскольку эта практика получила массовое распространение и создает дискомфорт для многих пассажиров.

Следовательно, пассажиры вынуждены в течение поездки, иногда многочасовой, слушать навязчивые звуки, которые они не заказывали.

"Такая ситуация недопустима и нарушает естественное право людей на собственное частное пространство и тишину, негативно влияет на соблюдение прав человека, общественное здоровье и безопасность на транспорте", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что проект содержит поручение органам исполнительной власти внести изменения в правила перевозок на всех видах пассажирского транспорта о защите пассажиров от акустического насилия.

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