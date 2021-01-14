Работники лабораторий, тестирующих на COVID-19, начнут получать доплаты: закон вступил в силу

14 января, 2021, 10:37

Закон №1123-IX об установлении льгот и повышение оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения, вступил в силу

Текст закона опубликован на сайте газеты "Голос Украины".

Согласно пояснительной записке, на профессионалов с высшим немедицинским образованием, предоставляющих медицинские услуги, распространяются социальные гарантии, установленные для медицинских и фармацевтических работников.

В частности, им предоставляются гарантии на надлежащие условия профессиональной деятельности; повышение квалификации, переподготовку не реже раза в пять лет; безвозмездное пользование социальной, экологической и специальной медицинской информацией, необходимой для выполнения профессиональных обязанностей; обязательное страхование за счет владельца заведения здравоохранения в случае причинения вреда их жизни и здоровью в связи с выполнением профессиональных обязанностей; социальную помощь со стороны государства в случае заболевания, увечья или других случаях потери трудоспособности; установление в государственных учреждениях здравоохранения должностных окладов на основе Единой тарифной сетки сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск; льготные условия пенсионного обеспечения, льготное предоставление жилья и обеспечение телефоном.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада приняла закон о повышении оплаты труда, предоставления социальных гарантий и льгот профессионалам с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения.

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