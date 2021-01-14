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Espreso.tvСпорт"Вест Хэм" нашел во Франции нового конкурента для Ярмоленко

"Вест Хэм" нашел во Франции нового конкурента для Ярмоленко


фото: Getty Images
Английский "Вест Хэм" хочет приобрести форварда французского "Реймса" Булая Диа

Об этом сообщает Sky Sports .

По информации источника, "Вест Хэм" рассматривает Диа, как замену центральном форварду Себастьяну Алле, который покинул лондонский клуб. Сенегалец может сыграть и на правом фланге атаки, где в "Вест Хэме" выступает Андрей Ярмоленко.

В текущем сезоне 24-летний Булай Диа провел 19 матчей, забил 12 мячей и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость нападающего составляет 12 млн евро.

Диа делит первую строчку с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Франции.

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