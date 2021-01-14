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Espreso.tvОбщество"Тарифные протесты": в Ужгороде под ОГА требовали снизить цены на газ и электричество

"Тарифные протесты": в Ужгороде под ОГА требовали снизить цены на газ и электричество


фото: mukachevo.net
В Ужгороде под зданием Закарпатской ОГА состоялся протестный митинг по ценам на газ и электроэнергию

Об этом передает Mukachevo.Net

Люди возмущены, потому что многие не в состоянии платить по таким тарифам.

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К протестующим вышел председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, который сообщил, что накануне правительство приняло решение о снижении цены на газ на 30%.

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Местных жителей это не успокоило, потому что неизвестно будет ли действовать снижение цены только на период карантина, или продлится.

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