"Тарифные протесты": в Ужгороде под ОГА требовали снизить цены на газ и электричество
14 января, 2021, 15:41
В Ужгороде под зданием Закарпатской ОГА состоялся протестный митинг по ценам на газ и электроэнергию
Об этом передает Mukachevo.Net
Люди возмущены, потому что многие не в состоянии платить по таким тарифам.
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К протестующим вышел председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, который сообщил, что накануне правительство приняло решение о снижении цены на газ на 30%.
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Местных жителей это не успокоило, потому что неизвестно будет ли действовать снижение цены только на период карантина, или продлится.
- Напомним, правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с января 2021 года.
- Цена на газ для бытовых потребителей планируют установить на уровне 6,99 грн до конца карантина или отопительного сезона.
- АМКУ проверит обоснованность тарифов на распределение газа.
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