"Для обсуждения путей решения проблем": глава МИД Венгрии Сийярто до конца января приедет в Украину, - Кулеба

14 января, 2021, 10:34

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто договорились о встрече в Киеве на фоне кризиса в отношениях

Об этом украинский министр сообщил в комментарии ЕП .

По словам Кулебы, встреча запланирована в конце января.

"Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения ", - заявил Кулеба.

Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые исполнили венгерский гимн во время присяги.

2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртовской ОТГ во время присяги пели не воспевание Венгрии , а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".

2 декабря венгерские депутаты Европарламента от партии "Фидес" в совместном заявлении назвали обыски СБУ в Обществе венгров Закарпатья "гражданской войной"