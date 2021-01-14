"Давили из здания, где работает Ермак": экс-глава делегации Украины в ПАСЕ Ясько о своем увольнении с должности

14 января, 2021, 10:16

Нардеп-"слуга" Елизавета Ясько, которую уволили с должности руководительницы делегации Украины в ПАСЕ, рассказала о роли Офиса президента в процессе

Об этом она рассказала в интервью НВ .

На вопрос о роли главы комитета ВР Александра Мережко, нардеп ответила: "Мережко - это никто. Его позиция основывалась на гораздо более высоких кабинетов: от должностных лиц (Офиса президента, - ред.) и договоренностей с различными группами влияния"

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На прямой вопрос, согласовывал ли ее увольнение глава Офиса президента Андрей Ермак она не ответила.

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"Вместе с тем скажу: за несколько дней до увольнения имело место прямое давление на меня из здания, где сейчас работает Ермак", - сказала Ясько.