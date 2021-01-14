"Бавария" сенсационно проиграла в Кубке Германии клубу из низшего дивизиона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Основное время матча завершилось вничью 2: 2. "Бавария" открыла счет на 14-й минуте усилиями Сержа Гнабри. В середине первого тайма Фин Бартельс восстановил равновесие.
В начале второго тайма Лерой Сане вывел мюнхенцев вперед. На пятой компенсированной минуте Хауке Валь снова сделал счет равным и перевел игру в дополнительное время.
В овертайме команды не смогли выявить сильнейшего, а победитель определился в серии послематчевых пенальти, где более ловкими были футболисты "Киля".
Кубок Германии
2-й раунд
13 января
"Киль" - "Бавария" 2: 2 (2: 2, 6: 5 - пен.)
Голы: Бартельс, 37, Валь, 90 + 5 - Гнабри, 14 Сане, 47
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