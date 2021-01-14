Правительство Австралии охотится на голубя, прилетевшего из США: говорят - нарушил карантин и его необходимо усыпить

14 января, 2021, 16:59

Министерство сельского хозяйства Австралии назвало гоночного голубя Джо, который случайно пролетел 13 тыс. Ккм "биологическим риском" для страны

Об этом сообщает AP , передает "Общественное".

История началась 26 декабря на дворе одного из частных домов Мельбурна, где местный житель Кевин Селе-Берд нашел и покормил уставшую птицу. По метке у животного он выяснил, что птица пропала с голубиных гонок в штате Орегон (западное побережье США) еще 29 октября. Мужчина назвал голубя Джо.

"Может, потому, что я ему дал немного еды и ему было где пить, он решил, что это его дом", - рассказал журналистам австралиец.

Селе-Берд рассказал, что пытался выйти на владельца голубя, но пока тщетно.

Мельбурнец сообщил о голубе управлению по соблюдению карантина. Позже представители ведомства связались с ним и попросили помочь поймать птицу.

В управлении по соблюдению карантина отметили: животное может поставить под угрозу продовольственную безопасность и популяцию диких птиц, поэтому по закону его надо усыпить.

Селе-Берд заявил, что не может поймать птицу, поэтому в ведомстве планируют привлечь профессионального птицелова.

Эксперты предполагают, что голубь мог попасть на судно, которое шло из США в Австралию, или же на самом деле самостоятельно преодолел примерно 13 тыс. км через Тихий океан. Пока самый длинный зафиксированный перелет голубя составляет 11 тыс. 600 км. Он состоялся еще в 1931 году и продолжался 24 дня.

Подобный случай в Австралии был в 2015 году. Тогда еще супруги Джонни Депп и Эмбер Герд незаконно провезли в страну двух йоркширских терьеров. Власти страны обязали актеров или выслать собак в течение 50 часов, или позволить их усыпить. Депп и Герд выбрали первый вариант и извинились.

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