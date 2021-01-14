Подозреваемого в убийстве майдановца Вербицкого, который 6 лет скрывался от следствия, могут отпустить 17 января, - Закревская

14 января, 2021, 18:09

17 января при условии, если Сергею Мысливому,, подозреваемому в убийстве Юрия Вербицкого, не продлят меру пресечения, он выйдет из СИЗО

Об этом адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская написала в Facebook.

"Обвиняемый в убийстве Юрия Вербицкого, который шесть лет скрывался от следствия, уже в понедельник может выйти из СИЗО. Это о Мысливом. После удовлетворения отвода председательствующего Левченко Бориспольский суд не смог создать коллегию для рассмотрения #СправаМисливогоНовотного и направил представление об изменении подсудности в Киевский апелляционный суд", - написала адвокат.

По ее словам, представление апелляций суд рассмотрит в пятницу, 15 января, в 11:00. Одновременно с апелляцией рассмотрят ходатайство защитников обвиняемых Лойфмана и Ружанского об изменении подсудности.

Напомним, 10 марта 2020 года в Офисе генпрокурора рассказали, что задержанный по делу об убийстве активиста Майдана Вербицкого Сергей Мысливый жил с фальшивым паспортом в течение 6 лет. О его задержании тогда сообщил один из его бывших жертв - активист времен Майдана Игорь Луценко.

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