Папа Франциск сделал первую прививку от COVID-19

14 января, 2021, 15:11

Первую дозу вакцины от коронавируса получили Папа Римский Франциск и его предшественник Бенедикт XVI

Об этом сообщает Vatican News.

"Я могу подтвердить, что в рамках программы вакцинации города Ватикан, первая доза вакцины COVID-19 введена Папе Римскому Франциску и почетному Папе Римскому", - сообщил директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни.

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Ватикан заявил, что ожидает получить достаточное количество вакцины против COVID-19, чтобы привить всех жителей и работников, живущих за его стенами в Риме.