Папа Франциск сделал первую прививку от COVID-19
14 января, 2021, 15:11
Первую дозу вакцины от коронавируса получили Папа Римский Франциск и его предшественник Бенедикт XVI
Об этом сообщает Vatican News.
"Я могу подтвердить, что в рамках программы вакцинации города Ватикан, первая доза вакцины COVID-19 введена Папе Римскому Франциску и почетному Папе Римскому", - сообщил директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни.
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- Ватикан заявил, что ожидает получить достаточное количество вакцины против COVID-19, чтобы привить всех жителей и работников, живущих за его стенами в Риме.
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