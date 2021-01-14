Осужденного за сексуальные домогательства боксера из России поймали на допинге

14 января, 2021, 21:01

Российский боксер Сергей Ковалев получил положительный результат допинг-теста

Об этом сообщает Boxing Scene .

В пробе россиянина, которую приняли 30 декабря, обнаружен синтетический тестостерон. Команда Ковалева требует проверки пробы "Б" боксера.

"Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки, и просим VADA проверить его пробу" Б ", - сказал промоутер боксера Кэти Дува.

30 января Сергей Ковалев планировал провести бой с представителем Узбекистана Бектемиром Меликузиевым. По информации источника, скорее всего, поединок будет отменен.

Сергей Ковалев является экс-чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Ковалев в октябре признал себя виновным в деле о сексуальных домогательствах и был осужден на три года условно.

Россиянин на открытии боксерского зала в Калифорнии познакомился с моделью Джейми Фронтц, которую склонял к интимным отношениям. Когда она ему отказала из-за чрезмерной агрессивности боксера, тот избил ее. Женщина получила сотрясение мозга, у нее был сломан нос и остались раны на лице.

Кроме условного срока, россиянин заплатил штраф $650 тыс и обязался пройти программу управления гневом.

Напомним, 3 октября россиянина Сергея Ковалева осудили на три года условно за сексуальные домогательства и избиение женщины.

3 декабря американского боксера супертяжелого веса Джаррелл Миллера дисквалифицировали на два года за употребление запрещенных препаратов.

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