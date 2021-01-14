Осужденного за сексуальные домогательства боксера из России поймали на допинге
Об этом сообщает Boxing Scene .
В пробе россиянина, которую приняли 30 декабря, обнаружен синтетический тестостерон. Команда Ковалева требует проверки пробы "Б" боксера.
"Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки, и просим VADA проверить его пробу" Б ", - сказал промоутер боксера Кэти Дува.
30 января Сергей Ковалев планировал провести бой с представителем Узбекистана Бектемиром Меликузиевым. По информации источника, скорее всего, поединок будет отменен.
Сергей Ковалев является экс-чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
Ковалев в октябре признал себя виновным в деле о сексуальных домогательствах и был осужден на три года условно.
Россиянин на открытии боксерского зала в Калифорнии познакомился с моделью Джейми Фронтц, которую склонял к интимным отношениям. Когда она ему отказала из-за чрезмерной агрессивности боксера, тот избил ее. Женщина получила сотрясение мозга, у нее был сломан нос и остались раны на лице.
Кроме условного срока, россиянин заплатил штраф $650 тыс и обязался пройти программу управления гневом.
- Напомним, 3 октября россиянина Сергея Ковалева осудили на три года условно за сексуальные домогательства и избиение женщины.
- 3 декабря американского боксера супертяжелого веса Джаррелл Миллера дисквалифицировали на два года за употребление запрещенных препаратов.
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