Оказывал материальную поддержку оккупантам: "мэру" Дебальцево объявили подозрение

14 января, 2021, 18:08

Прокуратура заочно объявила подозрение так называемом мэру оккупированного Дебальцево из-за участия в террористической организации и посягательства на территориальную целостность Украины

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры жителю города Дебальцево заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что с июля 2019 года человек, будучи так называемым главой администрации города Дебальцево, совместно с участниками других самопровозглашенных органов "ДНР" обеспечивает оказание материальной поддержки представителям незаконных вооруженных формирований РФ.

"На указанной должности так называемый мэр реализует политику оккупационной администрации в Донецкой области о взыскании в их пользу средств в виде "налогов", а также перерегистрации предприятий и промышленных мощностей, которые остались на территории города", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что через средства массовой информации, используя предоставленные властные полномочия, проводил агитационно-разъяснительную работу по популяризации самостоятельности "ДНР".

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