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Espreso.tvСпортОбидчик Ломаченко заявил о переходе в новую весовую категорию

Обидчик Ломаченко заявил о переходе в новую весовую категорию


фото: Getty Images
Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что готов перейти в новую весовую категорию

Об этом сообщает Boxing Scene.

По словам Лопеса, он является королем легкого веса.

"Сейчас я - король этого дивизиона. Теперь наша очередь диктовать условия. Я всего достиг в легком весе, но не планирую оставаться еще на год. Мое тело готово к переходу в следующий вес", - заявил Лопес.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

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