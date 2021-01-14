Нужно было отдохнуть, - лучший футболист "Шахтера" рассказал, как провел отпуск

14 января, 2021, 19:36

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал, что хорошо провел отпуск и отдохнул в Доминиканской республике

Об этом сообщает ua-football.

Трубин признался, что ему нужно было отдохнуть после тяжелого года.

"Отпуск прошел хорошо. На первые 10 дней полетели с девушкой в Доминикану. Нужно было отдохнуть после тяжелого года. А потом в Киеве потихоньку готовился к 2021 году и сборам: поддерживал форму, ходил заниматься с фитнес-тренером, выполнял пробежки. Давно с ребятами не видели друг друга, встретились с улыбками и позитивом. Будем работать в хорошем настроении! Соскучились по футболу", - рассказал Трубин.

По версии фанатов, лучшим футболистом "Шахтера" в 2020 году был голкипер Анатолий Трубин. В этом году 19-летний вратарь провел 20 матчей, из которых 8 "на ноль". Украинец осуществлял в среднем 3,14 сейва за игру, а длинные передачи отдавал с точностью в 57%.

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