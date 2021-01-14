Не попадались в других странах: в Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса

14 января, 2021, 13:31

На юго-востоке Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса - они имеют уникальный характер и пока не попадались в других странах

Об этом сообщает East African.

Кенийские исследователи зафиксировали в стране 16 новых видов коронавируса.

Так, новый штамм обнаружили в округе Таити в конце 2020 года, они отличаются генетически от разновидностей из Великобритании и ЮАР.

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"Особенность новых штаммов заключается в том, что они способны быстро распространяться и в начальной фазе заболевания их очень трудно определить у инфицированных", - отметил исследователь Чарльз Агота.

Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В Германии 24 декабря подтвердили, что обнаружили новую мутацию коронавируса из Великобритании.

Также, в Японии обнаружили пять случаев инфицирования новым штаммом коронавируса среди людей, которые прибыли из Великобритании.

Как известно, "британский" штамм коронавируса добрался до России .

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